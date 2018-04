Touring versnelt productie Bentley Flying Star

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stelde Touring Superleggera, een uit de as herrezen koetswerkbouwer, deze Shooting Star voor. Die is gebaseerd op de (eerste generatie) Bentley Continental en de ombouw tot een tweedeurs break vraag liefst 4.000 werkuren.

Het resultaat is een break met lijnen die verwijzen naar de Bentleys uit de jaren vijftig. De koffer biedt ruimte voor maximaal 1.200l bagage. Die schuilt overigens onder een lijnenspel dat gepend is door de Belgische desinger Louis de Fabribekcers.

Touring Superleggera biedt de Flying Star aan met de 560pk en 650Nm sterke W12, of de 610pk en 750Nm sterke configuratie van de Bentley Continental GT Speed. Voor de basisversie betaal je al meteen € 590.000 maar exclusiviteit is wel verzekerd - slechts 19 stuks zullen het levenslicht zien.

Tussen de voorstelling in maart en nu bouwde Touring Superleggera slechts 4 exemplaren van de Flying Star. Dat zorgt voor wachttijden waar het gefortuneerde cliënteel zelfs voor een exclusief speeltje niet mee kan lachen. En nu komt er verbetering. Touring kan vanaf nu aan 5 wagens tegelijk werken en de productie sleept voortaan nog slechts 6 maanden aan.