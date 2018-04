Teaser voor Gumpert Tornante

Door: BV

Tot op heden bouwen de Duitsers van Gumpert alleen de Apollo. Maar op het Autosalon van Genève krijgt die brute sportwagen een broertje dat meer manieren kent. Dat wordt de Tornante, die samen met de Carrozzeria Touring Superleggera tot stand is gekomen. Dat Italiaanse bedrijf is er niet mee aan z'n proefstuk - het bouwde al een break-versie van de Bentley Continental GT onder de naam Flying Star. Door de samenwerking heet de nieuwe creatie officieel Gumpert Tornante by Carrozzeria Touring Superleggera.

De aandrijving van de Tornante zal naar alle waarschijnlijkheid weer gebeuren door een 4,2l V8, net als bij de Apollo. De rest wordt enigszins anders, want zonder daarom de prestaties te verloochenen moet de tweede Gumpert een stuk comfortabeler en beschaafder zijn. Eerder kregen we al een tekening achter de kiezen en nu is de eerste teaser vrijgegeven. Meer informatie volgt begin volgende week, want dan opent het Salon van Genève de deuren.