Alliantie Renault-Nissan brengt Infiniti in F1

Door: REDACTIE

In 1989 werd tijdens de "North American International Auto Show" de eerste Lexus voorgesteld. Die auto was door Toyota ontworpen als de nieuwe norm. Niet ver van die Lexus stond ook voor de eerste keer de Infiniti die door Nissan was bedacht en hetzelfde doel had als de Lexus. Met name de Europese supermerken als Mercedes en BMW van antwoord dienen, en als het enigszins kon ze overtroeven.

Lexus behaalde de doelstelling als luxemerk van Toyota. Infiniti ging tot voor twee jaar compleet de mist in. Wegens het totale gebrek aan een communicatieplatform. Na 22 verloren jaren wil Nissan daar wat aan doen. Er wordt weer meer over Infiniti gesproken, er is wat reclame rond en uit de wandelgangen is onthouden dat een heuse "public relationsdienst" zal worden opgezet. Maar in Genève heeft Andy Palmer, Senior Vice President van Infiniti het witte konijn uit de zwarte hoed getoverd.

Uit de Alliantie Renault-Nissan is het nogal wiedes dat Infiniti perfect als logistieke steun kan worden geïntegreerd in Red Bull Racing Renault. Dat is het team dat vorig jaar Sebastien Vettel wereldkampioen F1 zag worden en samen met Mark Webber ook de constructeurstitel binnen haalde. Voor 2011 en 2012 is het zeker dat Renault nog motoren levert aan Red Bull en dus heet zowel teambaas van Red Bull, Christian Horner als Bernard Rey, President van Renault Sport, Andy Palmer en zijn hele Infiniti-team welkom binnen het F1 avontuur. Buiten dat de Infiniti's als dienstwagens van Red Bull zullen te zien zijn, zal ook de garderobe binnen het team accenten leggen voor het merk dat zijn destijds gemiste start wil goedmaken. Althans dat werd tijdens de 81ste Geneva Motor Show met klem gezegd. Daarmee is het communicatieplatform geboren.