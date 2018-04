Jaguar E-Type hommage gaat in productie

Door: BV

De hommage die de Zweedse Designer Bo Zolland tekende ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Jaguar E-Type wordt realiteit. Visualtech heeft aangekondigd de Growler E 2011 te gaan bouwen. De Zweden geven zichzelf een jaar de tijd om de modellen af te werken. Voorlopig zou het gaan om 4 stuks, maar meer is niet uitgesloten.

Hoewel Bo Zolland de moderne interpretatie van de E-Type tekende om op het onderstel van de Jaguar XKR te passen, wordt niet gekozen voor die makkelijke oplossing. Het bedrijf zal de 5-liter compressormotor (opgekitteld tot minimaal 600pk) van die laatste wel overnemen, maar wil een composiet koetswerk verlijmen met een structuur in koolstofvezel. Het extra vermogen en lage gewicht stemmen Visualtech hoopvol dat de acceleratie naar 100km/u niet meer dan 4 tellen in beslag zal nemen. Goedkoop wordt de E 2011 niet. Als er slechts 4 stuks gebouwd worden, zullen ze wellicht zo'n € 1 miljoen per stuk kosten. Bij een grotere oplage kan de prijs zakken tot de helft.