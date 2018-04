Slovenië heeft eigen supersportwagen

Door: BV

De nieuwe supersportwagens schieten als paddenstoelen uit de grond. Ditmaal in Slovenië waar deze Shayton Equilibrium boven de doopvont wordt gehouden. Virtueel weliswaar, want voor deze ontwerptekeningen realiteit worden moeten er aan de ene kant nog potentiële klanten en aan de andere kant nog investeerders gevonden worden. En met een geprojecteerde prijs van meer dan € 1 miljoen per stuk en een oplage van hooguit 20 stuks per jaar wordt dat geen makkelijke opgave. Meteen de reden waarom het gros van de superbolides wel aangekondigd wordt, maar er daarna niets meer van vernomen wordt.

Nu alles nog uitsluitend in digitale vorm bestaat, wordt er ook duchtig met specificaties gestrooid. Een 1.084pk en 930Nm sterke V12 stuwt een uit carbon en titanium opgetrokken koets van amper 1.200kg naar 100km/u in 3,1 tellen. En de Equilibrium gaat volgens de berekeningen door tot de wijzer voorbij 400km/u staat. Stoppen gebeurt dan weer middels keramische schijven van fabrikant Brembo. Aan de binnenzijde wordt je verwent met leder en Alcantara en een B&O geluidsinstallatie. Benieuwd of we er ooit iets meer van te zien krijgen.