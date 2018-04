Skoda Fabia R2 kan recht naar de rally

Door: BV

Skoda voegt de R2 toe aan z'n gamma. Dat is een speciale versie van de Fabia, maar je overweegt die best alleen als je van plan bent er rally mee te rijden. Dat is het enige moment dat je z'n prijskaartje van € 62.000 kan verantwoorden omdat de R2 geleverd wordt met een FIA-paspoort en alle noodzakelijke aanpassingen om competitie te overleven.

De motor is een atmosferische 1.6l op benzine die 177pk en 194Nm trekkracht levert. Die wordt gekoppeld aan een door Sadev gebouwde sequentiële vijfbak. Het onderstel en de ophanging is voor de gelegenheid ook al grondig herwerkt. Impromat Car, het bedrijf dat instaat voor de levering van de auto's, test al twee jaar met de auto.