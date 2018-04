Chevy Orlando krijgt Play-doh-behandeling

Door: BV

Autoconstructeurs doen er alles aan om de lancering van een nieuw model niet ongemerkt te laten voorbijgaan. En behalve de traditionele advertentie- en perscampagnes wordt dan al eens iets origineels bedacht. Chevrolet zet in de Engeland de lancering van de Orlando extra in de verf door een exemplaar uit plasticine in het straatbeeld te parkeren.

Het kostte een team van 8 modelmakers twee weken om anderhalve ton Play-doh te modelleren tot een 4,6m lange en 1,8m brede weergave van Chevrolets nieuwe zevenzitter. Opvallend, maar beduidend minder praktisch dan een normale Chevrolet Orlando. De fel-blauwe creatie stond vandaag al in een straat in Londen en trekt de komende weken de eilandnatie rond.