Maybach 62 Guard is veiliger

Door: BV

Het gaat dan weliswaar niet om klassieke botsveiligheid of crashbestendigheid. Sterker nog, eigenlijk is er geen mens die weet wat een Maybach waard is in een ongeluk. Maar nu kan je op z'n minst op je twee oren slapen als je de gefortuneerde passagier wil vrijwaren van rondvliegende kogels.

De lange Maybach 62 is nu verkrijgbaar als "Guard". Met bepantsering. Over de graad van bepantsering zegt het luxemerk uit veiligheidsoverwegingen niets. Maar het is er wel fier op dat de (toegegeven, niet meteen vederlichte) limousine tijdens het ganse proces slechts 406kg aandikte. Dat is te danken aan het gebruik van speciaal staal en hoogtechnologische materialen als kevlar. En je moet bijzonder goed opletten om een gepantserd exemplaar te kunnen onderscheiden van een meer ordinaire Maybach.

Maybach deed geen aanpassingen aan de remmen of de aandrijflijn. Niet dat de limousine daar veel last van lijkt te hebben. De topsnelheid bedraagt nog steeds 250km/u en een sprint naar 100 duurt slechts 5,7 tellen. Dat doet geen enkel ander beveiligd voertuig hem na.