Lamborghini Gallardo Tricolore

Door: BV

Italië viert dit jaar de 150ste verjaardag van z'n eenmaking. Ferrari doopte z'n Formule 1-bolide daarom al F-150 (maar moest dat wat aanpassen omdat Ford beweerde dat er verwarring zou ontstaan met de F-150 pick-up van dat merk) en na Pagani komt nu ook Lamborghini met een Tricolore-editie. Logisch, want we hadden al een Bicolore gezien.

Technische details van de Gallardo Tricolore zijn er nog niet. Wellicht houdt Lamborghini die nog even achter om de aandacht niet af te leiden van de unieke details van deze Gallardo. Die heeft namelijk een witte koetswerklak, spiegelhuizen in carbon en een streep in de Italiaanse driekleur die over de neus, de zetel en het dak loopt. Hoewel Lamborghini er zelfs niets over zegt, gaan we ervan uit dat het om een beperkte oplage gaat. We zetten in op 150 stuks.