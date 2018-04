Lamborghini Gallardo Bicolore

Door: BV

Op het Autosalon van Qatar presenteert Volkswagen de 1XL Concept Car - een hybride die met 0,9l al 100km ver geraakt. Maar om de inwoners van de oliestaat niet te veel te verontrusten heeft de groep ook nog een speciale editie van de Gallardo verscheept. Die heet Bicolore en het voornaamste kenmerk is - u raadt het al - z'n koetswerk in twee lakkleuren.

De dakstijlen, het dakpaneel, de motorkap en de achterspoiler worden steeds in het zwart uitgevoerd. Voor de overige panelen krijgt de klant de keuze uit vijf koetswerkkleuren. De 15-spaaks lichtmetalen velgen zijn steeds in titaniumkleur. Het interieur is uitgevoerd in zwart leder, met stiknaden in de buitenkleur. De motor is zichtbaar door een plexiglazen paneel. In het donker wordt het kloppende hart door LED-verlichting extra geaccentueerd.

In Europa en Azië wordt de Gallardo Bicolore geleverd als LP 560-4, maar klanten in de VS krijgen hem als LP 550-2 voorgeschoteld. Met 10pk minder en achterwielaandrijving, zoals bij de Balboni. De prijs is nog niet gekend.