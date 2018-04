Lancia toont interieur nieuwe Thema

Door: BV

Hij stond op het Autosalon van Genève, de nieuwe Lancia Thema, waar we hebben kunnen bevestigen dat de Italianen effectief zo goed als geen wijzigingen aanbrengen aan de Chrysler 300, voor hij in Europa van de boot rolt.

Beelden van het interieur had Lancia nog niet vrijgegeven, maar daar komt nu verandering in. Het is meer van hetzelfde liedje; de kleuren en de houtinleg zijn anders dan op de persbeelden van de Chrysler (wat niet betekent dat ze niet verkrijgbaar zijn), maar de vormgeving is identiek. Voeg andere logo's aan het kleurenpalet toe en je hebt meteen een complete opsomming van de aanpassingen die Lancia zich troost.