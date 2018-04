Door: BV

Met de nieuwe Thema keert Lancia terug in het segment van luxesedans. De compleet nieuwe Lancia Thema is, zoals verwacht, gebaseerd op de nagelnieuwe Chrysler 300 en dat is goed te zien. Iets te goed - er is weinig moeite gedaan om het model een eigen identiteit te geven.

Wie de Chrysler 300 en Lancia Thema naast elkaar zet zal moeite hebben om de verschillen waar te nemen. Oké, de grille is overduidelijk anders ingedeeld, maar de voorbumper wijkt nauwelijks af. Van een echte Lancia-identiteit kunnen we niet spreken. Dat was bij Lancia´s vorige vlaggenschip, de Thesis, wel anders. Toch herhaalt de geschiedenis zich met de nieuwe Thema. Toen de auto in 1984 op de markt kwam was deze namelijk ook al een identieke kopie van een aantal andere modellen. De Thema maakte destijds onderdeel uit van het Tipo Quattro project van de Fiat Group waarbij de Fiat Croma, Alfa 164, Saab 9000 en de Lancia Thema nagenoeg identiek waren. Historisch verantwoord is het dus wel.

De nieuwe Lancia Thema wordt enkel leverbaar met zescilinders. De eerste is een 292 pk sterke 3.6 liter V6 die gekoppeld is aan een 8-traps automaat. De motor ontwikkelt een koppel van 353 Nm, stoot 199gr/km uit en verbruikt 8,3l/100 km. Van nul naar honderd sprint de Thema met deze motor in 7,2 seconden en bereikt het een top van 230 km/h. De twee andere zescilinders zijn diesels. De eerste ontwikkelt 190 pk en de tweede brengt 224 pk op de achterwielen over. De dieselmotoren zijn ontwikkeld door de Italiaanse motorenfabrikant VM Motori.

Als vlaggenschip van het nieuwe Lancia staat de Thema garant voor behoorlijke afmetingen. De lengte bedraagt 5.084 mm, de breedte 1.891 mm en de hoogte 1.507 mm. De wielbasis is met 3.051 mm ook zeker niet klein uitgevallen. Lancia laat weten dat het interieur luxe en comfort uitstraalt. Aan foto´s van het interieur ontbreekt het echter nog.

De nieuwe Lancia Thema zal zijn werelddebuut beleven op de aankomende Autosalon van Genève 2011. De auto zal vanaf oktober bij de Lancia-dealers worden binnengereden en samen met de nieuwe Ypsilon, Delta, Grand Voyager en Flavia het Lancia-gamma gaan uitmaken.