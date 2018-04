BAC Mono overklast Ariël Atom

Door: BV

De Track-day-gekte van de Britten dijdt nog steeds uit. Tenminste, dat leiden we af uit het almaar groter wordende aanbod snelle circuitspeeltjes. De Ariël Atom krijgt er alleen dit jaar al twee concurrenten bij. Enerzijds door een samenwerking tussen Caterham en Lola en dan is er ook nog deze BAC Mono. De naam verwijst naar de aanwezigheid van slechts één zitplaats en dat alleen scheelt al enkele kostbare kilo's. Het racemodel tikt af op amper 540kg. Daarin zit een 2,3l Cosworth-motor die 280pk opwekt een handbediende zesbak en een min of meer volwaardig koetswerk dat nauwelijks wat weegt omdat het uit koolstofvezel is vervaardigd.

De prestaties liegen er niet om. Op voorwaarde dat je voldoende tractie vindt, sprint je ermee naar 96km/u (60Mph) in 2,8 seconden. De top bedraagt 275km/u. Het prijskaartje is zo'n € 80.000.