Door: BV

Eigenlijk kon het niet uitblijven. Mercedes maakt zich inmiddels klaar voor de lancering van de tweede generatie CLS en Audi brengt met de A7 eind dit jaar ook al een auto uit die volgens het vierdeurs coupé-recept in elkaar getimmerd is. En BMW? Wel, dat experimenteerde drie jaar geleden al eens met de idee - in de BMW Concept CS op basis van de 7-Reeks - maar de crisis strooide roet in het eten.

Nu probeert BMW het nog eens. Deze Concept Gran Coupé is een maatje kleiner dan de CS van weleer. De basis vormt de 5-Reeks, maar dat is relatief, gezien die technisch nauw aan de nieuwe 7 verwant is. De BMW Concept Gran Coupé is in Bejing voorgesteld tijdens een evenement dat in de marge van het Chinese Autosalon werd gehouden. Dat betekent ook meteen dat het model er niet voor het publiek te zien is. Het officiële salondebuut van het model volgt elders...