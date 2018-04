Renaults spionagezaak loopt af met sisser

Door: BV

Eind januari zette Renault drie toplui, waaronder een lid van het directiecomité op staande voet aan de deur op verdenking van bedrijfsspionage. De drie zouden geheimen over het elektrische voertuigprogramma van de constructeur doorgespeeld hebben aan een niet nader genoemde bron en daarvoor betaald zijn op rekeningen in Liechtenstein en Zwitserland. Het Franse gerecht en zelfs de geheime dienst bemoeiden zich met de zaak, maar die blijkt nu ongegrond. Noch een intern onderzoek van Renault, noch onderzoek door het Franse gerecht bracht bewijzen voor de verdachtmakingen aan het licht. Renault onderhandelt inmiddels met de drie voormalige medewerkers over een schadeloosstelling.