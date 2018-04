Honda Brio blijft in Azië

Door: BV

Honda is een kleintje rijker. Het heet Brio en is speciaal ontwikkeld voor snel groeiende automarkten. Die liggen schijnbaar allemaal in Azië want het bedrijf heeft het vooral over India, China en Thailand. De Brio meet 3,61m in de lengte en 1,68m breed. Dat zorgt voor een opvallend vierkante voetafdruk, want de auto is haast 30cm korter dan de Jazz, maar slechts 1cm smaller.

Onder de kap zit een 1.2l i-VTEC, ook al bekend uit de Jazz, die 90pk levert, genoegen neemt met 5l/100km en voldoet aan de Euro IV-emissienormen. Er is keuze tussen een handbediende vijfbak of een CVT-automaat. Met een vanaf-prijs van € 9.400 moet de Brio mobiliteit toegankelijker maken voor een grote groep mensen. Nissan paste het concept van de Micra voor z'n nieuwe generatie ook al aan in die richting. Honda heeft in tegenstelling tot z'n Japanse concurrent geen plannen om de Brio in Europa op de markt te brengen. Dat zou immers al een motoraanpassing vragen, gezien de EU inmiddels de Euro V-uitstootnorm oplegt voor alle nieuwe wagens.