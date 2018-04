Break van Chevrolet Cruze op de planning

Door: BV

Chevrolet wil met de Cruze voor eens en voor altijd voet aan grond krijgen in het druk bevochten Europese C-segment. Daarom stelde het op het Autosalon van Genève al een vijfdeursversie voor. Want vooral West-Europa heeft het niet zo begrepen op versies met koffer. In sommige landen kiest 1 op 2 klanten zelfs voor een break-versie. Dat hebben de Amerikanen nu ook in de gaten. Daarom is het licht op groen gezet voor de ontwikkeling van een Cruze break. Veel technische aanpassingen vergt dat niet. Tegenwoordig klaren autoconstructeurs zo'n klus op 12 à 18 maanden. Dan weet je meteen wanneer je de versie kan verwachten.