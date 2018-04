Moeizaam herstel autosector na aardbeving Japan

Door: BV

Ruim 10 dagen na de zware aardbeving in Japan en de verwoestende tsunami die erop volgde, maken we een eerste balans op voor de autosector.

Hoewel de aardbeving de autoproductie in en dichtbij de getroffen regio's nagenoeg geheel plat legde, zijn de productievestigingen van de verschillende Japanse constructeurs nauwelijks beschadigd. Alle autobouwers zeggen er vooral hinder te ondervinden van problemen met de infrastructuur (waardoor leveringen en personeel moeilijk of niet ter plaatse geraken) en de stroomvoorziening. Elektriciteit is schaars door het grote aantal (automatisch) uitgeschakelde centrales in de getroffen regio.

Mitsubishi, Subaru, Suzuki en Mazda hebben helemaal geen schade. Bij Mitsubishi is de productie weer opgestart sinds 18 maart en zullen de faciliteiten weer op volle capaciteit draaien vanaf 22 maart. Subaru, Suzuki en Mazda voorzien een herstart van de productie in de eerste helft van deze week. De elektriciteitsvoorziening zou dan geen problemen meer mogen opleveren.

Honda, Toyota, Nissan en Infiniti ondervonden schade, maar die blijft al bij al beperkt. Ook die autobouwers gaan uit van een herstart van de productie in de loop van deze week. Toyota startte op 17 maart alweer met de productie van wisselstukken. Auto's horen vanaf 23 maart in alle fabrieken van de band te lopen. Honda voorziet een herstart op 22 maart en Nissan op 21 maart.

Nissan's luxemerk Infiniti wordt alleen in de fabriek van Tochichi gebouwd. Ook daar wordt de productie hervat.

Infiniti verloor 1.300 voertuigen die bestemd waren voor de Amerikaanse markt. De verliezen bij andere autobouwers zijn verwaarloosbaar. Hoewel de logistiek nog terug op gang moet komen, voorziet geen enkele autoconstructeur op dit ogenblik grote leveringsproblemen. Nissan lijkt het best gepositioneerd, omdat het bedrijf veel in Europa produceert. Maar ook de andere Europese autobouwers voorzien weinig problemen. Nagenoeg elke importeur heeft een voorraad die volstaat om enkele maanden te overbruggen.

Japan levert evenwel niet alleen afgewerkte auto's aan consumenten, het is ook één van de belangrijkste producenten van onderdelen en elektronica. Ook die geraken het land niet uit, en omdat constructeurs zonder uitzondering volgens het "just in time"-principe werken en daardoor kleine voorraden hebben, zal dat op korte termijn tijdelijke gevolgen hebben voor verschillende fabrieken wereldwijd. Ook in Europa. Op 21 maart zal de GM-fabriek in het Spaanse Zaragosa niet produceren. Daar wordt onder meer de Corsa en de Meriva gebouwd. Naast General Motors hebben onder meer Renault (voor submerk Samsung) al productiebeperkingen aangekondigd. Hoewel niet uitgesloten is dat die voor populaire producten een vertraging in de leveringstermijn kunnen opleveren, wordt verwacht dat ook hier de gevolgen beperkt blijven. Uiteraard gesteld dat de problemen slechts beperkte tijd aanhouden.