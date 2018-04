Porsche opent orderboeken 918 Spyder

Door: BV

Het hoge woord is eruit: de Porsche 918 Spyder gaat in productie. Porsche kondigt een gelimiteerde serie van 918 exemplaren van de hybride sportauto aan tegen een prijskaartje van 645.000 euro per stuk.

We zaten er stiekem allemaal op te wachten: de Porsche 918 Spyder. De begin 2010 in Genève onthulde superhybride uit Stuttgart oogstte zoveel lof bij pers en publiek dat Porsche al eerder aankondigde de auto te gaan bouwen. Bovendien waren er al 1.200 intentieverklaringen getekend voor de aanschaf van de sportwagen. Wel, vanaf juni 2011 kunnen die handtekeningen onder een echt order worden geplaatst. Porsche heeft namelijk aangekondigd 918 exemplaren van de 918 Spyder te gaan bouwen. De prijs bedraagt maar liefst 645.000 euro per stuk waardoor Porsche kan rekenen op een omzet van bijna 600 miljoen euro.

Volgens de sportautofabrikant uit Stuttgart-Zuffenhausen zal het productiemodel van nagenoeg identiek zijn aan de in Genève onthulde conceptcar. Het design-DNA zorgt er daarmee voor dat Porsche een hypermoderne en spirituele opvolger van de Carrera GT op de markt zet.

Meest uniek aan de auto is uiteraard zijn techniek. De sportauto wordt aangedreven door een centraal gemonteerde 500pk sterke V8 in combinatie met twee elektromotoren die samen goed zijn voor 218pk. Dat maakt het niet alleen mogelijk om in 3,2 seconden naar 100 km/h te sprinten en een topsnelheid van 320 km/h neer te zetten, maar bovendien streeft Porsche naar een rondetijd op de Nürburgring van minder dan 7:30 minuten. Dat is sowieso twee seconden sneller dan de Carrera GT. Minstens zo speciaal is de gemiddelde CO2-uitstoot van slechts 70 g/km en het verbruik van ongeveer 3 liter per 100 km. Er kan zelfs geheel elektrisch gereden worden over een afstand van maximaal 25 km en met een topsnelheid van 150 km/h.