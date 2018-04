Nieuw Audi Contact Center in Kortenberg

Door: BV

Het allereerste D'Ieteren Contact Center opende 25 jaar geleden zijn deuren. Met dit verlengstuk van de showrooms van het dealernet, waar de (potentiële) klanten quasi het volledige Volkswagen- en Audi-gamma konden bekijken en testen, werd D'Ieteren beschouwd als pionier op het vlak van dienstverlening naar zijn klanten toe.

De constante uitbreiding van het Audi-gamma maakte de bouw van een nieuw Audi Contact Center volgens de directie echter noodzakelijk. Het gebouw werd opgetrokken in de Audi Terminal-stijl en is gelegen op de terreinen van D'Ieteren aan de Leuvensesteenweg 639 in Kortenberg.