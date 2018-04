Porsche zet S achter Panamera Turbo

Door: BV

Porsche voegt (nog maar eens) een nieuwe versie toe aan z'n leveringsprogramma. Ditmaal in het aanbod van de Panamera, waar helemaal bovenaan nog ruimte is gevonden voor een Turbo S. Behalve de extra letter, wint die ook 50pk en het spreekt voor zich dat de Panamera daar niet trager van wordt.

Verbeterde turbo's met titanium-aluminium schoepen en een aangepaste motorsturing tekenen voor de vermogenswinst. Met 550pk tikt de veriant exact 10% hoger af dan de al niet kinderachtige Panamera Turbo. Ook het koppel steeg, van 700 naar 750Nm. Een overboost-functie levert tijdelijk zelfs 800Nm, als de bestuurder het gaspedaal tegen het schutbord trapt of wanneer de Sport- en Sport Plus-modus geselecteerd zijn.

Bij het Sport Chrono Pack, dat uitsluitend op deze versie standaard is, hoort ook Launch Control. Met die elektronische katapult in aanslag, sprint de Turbo S naar 100km/u in 3,8 seconden en rij je de Panamera Turbo op enkele tienden achterstand. De topsnelheid bedraagt 306km/u. Het verbruik bleef evenwel gelijk aan dat van de Turbo met een verbruiksgemiddelde van 11,5l/100km.

De versie wordt steeds geleverd op 20-duims Turbo II-velgen waartussen zijschorten uit de accessoirelijst van Porsche Exclusive gemonteerd worden. En je kan voor een interieur met zwart en beige leder kiezen, en dat is ook uniek. Verder merk je de noodzakelijke badges op, is het motorblok daarvan voorzien met carbon op de achtergrond en is de uitrusting stevig aangedikt. Vooral op elektronische hulpmiddelen is niet bespaard. De demping, anti-rolstangen en het elektronisch sperdifferentieel op de achteras tekenen altijd present.

De levering start vanaf juni, als je tenminste € 171.336 kan ophoesten.