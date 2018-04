Rolls-Royce opent grootste dealer ooit

Door: BV

Het complete Rolls-Royce netwerk telt 82 dealers. 8 daarvan, of bijna 1 op 10 ligt in het Midden-Oosten. Voor het Britse luxemerk is dat een sleutelmarkt. In Umm Al Nar in Abu Dhabi, opende het bedrijf zopas z'n grootste dealer ooit. De toonzaal is 900m² groot en herbergt vijf toonzalmodellen. Daaronder is in elk geval een Spirit of Ecstacy Centenary Collection Phantom Drophead Coupé - één van slechts 100 stuks die worden gebouwd om het eeuwfeest van de radiatorbeeltenis van het merk te vieren.

Het gebouw omvat ook nog een loge waar de klant wegwijs kan gemaakt worden in de talrijke aankledingsmogelijkhede een koffiebar en natuurlijk een werkplaats.