BMW M3 Pickup is niet echt, wel cool

Nee, er komt geen concurrent voor de Holden Ute SS-V van BMW. En dat is meteen goed nieuws voor die laatste, want z'n 6-liter V8 met 366pk zou niet veel kunnen beginnen tegen het geweld van BMW. De M3 Pickup wordt immers aangedreven door dezelfde motor als de gewone M3. Dat is een 4-liter V8 die 420pk ophoest. Deze pickup is door de M-divisie ontwikkeld voor het vervoer van onderdelen en zal alleen intern gebruikt worden.

Het laadcompartiment van de unieke M3 is volledig met aluminium bekleed. Het kan 450kg dragen en biedt ruimte voor 20 golfsets. Daarmee is meteen de grootste bagageruimte ooit op een M-model. En het is de eerste M met een trekhaak.

BMW claimt dat de pickup al bij al nog 50kg minder weegt dan de M3 Cabrio. Die is als basis gebruikt voor het project. En je kan het verschil met nog eens 20kg aandikken als je ook het targadak boven het passagierscompartiment thuis laat. Beter voor het zwaartepunt ook, zegt BMW al kan het onmogelijk goed zijn voor de stevigheid.

M stuurde het model de afgelopen tijd al enkele keren de Nürburgring op, tot grote consternatie van omstaanders. De rondetijden zijn (nog?) niet vrijgegeven, maar de testrijders zweren met de hand op het hart dat de teller tot 300km/u aanwees. Je kan er donder op zeggen dat geen enkele ander pickup ooit zo snel om de omloop ging.