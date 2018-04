BMW presenteert M5 als concept

Door: BV

BMW presenteert op het Autosalon van Shanghai de nieuwe M5. Officieel is het nog een concept, maar dat betekent eigenlijk alleen dat de Duitsers de exacte prestaties en het interieur nog onder doek houden. De uiterlijke wijzigingen zullen nagenoeg onbestaande zijn. We gokken erop dat alleen de wielen hun zwarte afwerking zullen ruilen voor een meer gebruikelijk zilverkleurig uitzicht. Gisteren lekten al beelden van een voorstelling van het model uit, en nu zijn er ook officiële plaatjes.

Dat betekent dat de specifieke achterbumper met de vier obligate ronde uitlaten blijft, net als de luchtdoorstroomopening op de flank, de zijskirts de subtiele kofferspoiler en de drie riant bemeten koelroosters in de typische M-voorbumper. De buitenste luchthappers sturen koellucht naar de remmen terwijl de middelste de honger van de dubbel geblazen 4,4l V8 moet stillen. De V10 van de vorige M5 overleeft de generatiewissel niet. Volgens BMW is er echter weinig reden tot klagen. De nieuwe krachtbron (die ook in de BMW X5 M en X6 M terug te vinden is) verbruikt immers een kwart minder brandstof en levert meer vermogen. Er circuleren aantallen van 580pk en meer. BMW bevestigd, noch ontkend.

De aandrijflijn wordt voorts nog opgemaakt uit een nieuwe zevenversnellingsbak met dubbele koppeling, een specifiek voor de M5 aangepaste ophanging en een achtertrein met een elektronisch gestuurd differentieel. Dat laatste kan het vermogen per achterwiel laten variëren wat garant staat voor een levendig (maar niet noodzakelijk prettiger) bochtengedrag.