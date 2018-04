Caterham 7 Supersports voor racefanaat met beperkt budget

Door: BV

Enkele maanden na Caterhams eerste compleet nieuwe model in jaren (de samen met Lola ontwikkelde SP300.R), leggen de Britten weer de focus op de Seven. Van het iconische model introduceert Caterham een Supersports-versie. Die heeft eigenschappen die rechtstreeks zijn afgeleid van de raceversie van het modelletje. Dat moet ervoor zorgen dat je je tijdens track days kan amuseren zonder je belachelijk te maken tussen krachtiger en duurder speelgoed, maar het model blijft natuurlijk wel gewoon gehomologeerd voor de openbare weg.

Standaard heeft de 7 Supersports een 1,6l Ford-motor met 140pk en 163Nm onder de kap. Dat klinkt niet meteen exotisch, maar omdat de tweezitter maar 520kg op de weegschaal zet, levert je dat een pk/gewichtsverhouding van 269pk/ton op. Iets wat je ruwweg kan vergelijken met dat van een Porsche Boxster of Cayman. De sprint naar 96km/u (60Mph) duurt 4,9 tellen en de topsnelheid bedraagt 193km/u. Dat is met de standaard vijfbak. Optioneel kan je onder meer nog een aangepaste ophanging, remmen of een zesbak aanvinken. Voor een zelfsperrend achterdifferentieel of een vierpuntsgordels moet je niet bijbetalen. In Engeland kan je deze voor het circuit-klaargestoomde Caterham al voor 20.000 pond op de kop tikken.