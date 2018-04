Volvo V60: dynamisch Europees

Door: BV

De V60 bestaat momenteel niet. Wie bij Volvo een break aanstipt neemt ofwel de grotere V70, hetzij de compactere V50. Nu is er ook nog een tussenmaat - de V60. Die hoef je ondanks een laadklepopening van meer dan één meter, een in drie delen neerklapbare achterbank en neerklapbare passagierszetel vooraan niet meteen te nemen voor het laadvermogen. In normale toestand bedraagt dat 403l.

De V60 moet vooral de dynamische break-optie uit het aanbod worden. De wulpse lijnen van de berline komen terug, net als het standaard sportchassis en de optionele gestuurde ophanging. Juist omwille van die combinatie tussen koetswerktype en sportiviteit, zijn de internationale ambities van Volvo een stuk bescheidener dan bij de vierdeurs S60. Deze break is op Europese leest geschoeid en 90% van de klanten zal dan ook op het Oude Continent wonen.

Benzinemotoren zijn er met 150, 180, 203 en 240 en zelfs 304pk. De topper, de T6, rijdt al na 6,6 seconden 100km/u heeft een begrenzer om de topsnelheid op 250km/u in te tomen en beschikt over vierwielaandrijving om het vermogen optimaal te verdelen. Dieselrijders krijgen steeds een vijfcilinder aangerijkt. Die heeft als D3 een slagvolume van 2 liter en 160pk of als D5 een vermogen van 205pk uit 2,4l zuigerverplaatsing.

De veiligheidsnufjes uit de berline springen vanzelfsprekend over naar de break. De grootste is het Pedestrian Detection met Full Auto Brake. Bij snelheden tot 35km/u herkennen scanners voetgangers en gaat de Volvo bij een nakende aanrijding desnoods helemaal zelf de remmen in. Bij hogere snelheden houdt het bedrijf het op het "temperen" van de impact.