Rolls Royce Ghost EWB is 17cm langer

Door: BV

Rolls Royce presenteert op het Autosalon van Shanghai een met 17cm verlengde versie van de Ghost voor. Dat lijkt wat eigenaardig omdat de "kleine" Rolls Royce dan in het totaal 5,57m lang, 1,95m breed en 1,55m hoog wordt en verdacht dicht in de buurt van de afmetingen van de Phantom komt, maar het merk volgt een andere redenering. De Phantom is immers een auto waarin je je hoofdzakelijk laat rijden door een chauffeur en in de Ghost zijn de verhoudingen omgekeerd. Terwijl het toch kan zijn dat je af en toe de passagiers (of jezelf) die extra ruimte wil gunnen zonder - en dat is cruciaal - al te veel toegevingen te doen aan de rijdynamiek.

Dat de Britten het model op Chinese bodem voorstellen is geen toeval. Alleen in de VS telt het merk meer klanten en China is de grootste groeimarkt van het luxemerk.

Alle extra centimeters kan je vinden in de wielbasis die bijgevolg van 3,3 naar 3,47m groeide. Alle extra centimeters worden net achter de B-stijl aan de knie-ruimte van de achterste inzittenen toegevoegd. Op een langere drijfstang naar de aangedreven achterwielen na, wijzigt er technisch niets. Een 6,6l V12 die is afgeleid van een BMW-centrale levert nog steeds 560pk en 780Nm en wordt in z'n opdracht geholpen door een automaat met 8 verzetten van fabrikant ZF.