Silver Ghost-editie van Rolls Phantom

Door: REDACTIE

In 1907 introduceerde Rolls Royce de legendarische Silver Ghost. Om dat te vieren werd afgelopen zaterdag de grootste verzameling Silver Ghosts ooit samengebracht. Meer dan zestig modellen, gebouwd tussen 1907 en 1926 kozen Rolls Royce's productiefaciliteit in het Engelse Goodwood als startpunt voor een ruim 2000 mijl en 17-dagen durende rondrit door Engeland en Schotland.

Maar er is meer. Het merk nam de gelegenheid om een speciale Silver Ghost-uitvoering van de Phantom voor te stellen. Die wordt in een strikt gelimiteerde oplage van 25 stuks gemaakt. De uitvoering omvat een speciale metaalkleur (Metallic Ghost Silver gedoopt) en heeft recht om een massief zilveren ‘Spirit of Ecstasy' - het beeldje dat bovenop de imposante Rolls-grille prijkt.