Subaru XV Concept is vijfdeurs Impreza

Door: BV

Subaru stoomt alweer een nieuwe generatie van de Impreza klaar voor serieproductie. En de beloften zijn niet min. De zo geroemde rijeigenschappen, te danken aan de boxermotor met extreem laag zwaartepunt en perfect symmetrische vierwielaandrijving, zijn natuurlijk gebleven. Maar ditmaal zet de constructeur ook de tang in het verbruik met een reeds voorgestelde nieuwe generatie benzinemotoren, wordt de materiaalkeuze verbeterd en moet de Impreza eindelijk weer wat spannender worden.

Morgen tonen de Japanners de klassieke sedan op het Autosalon van New York. Vandaag staat deze 4,45m lange, 1,8m brede en 1,62m hoge Subaru XV Concept al op het Autosalon van Shanghai. En dat is net als de Impreza XV uit de actuele catalogus van het merk, niets meer dan een aangeklede vijfdeursversie.

Denk de opvallende koetswerktint, opvallende 19-duimsvelgen met 245/45-rubbers, de stootvaste kunststof en dakrails weg, laat het koetswerk zakken en je hebt de nieuwe Impreza Hatchback voor ogen. In dit geval wordt die aangedreven door een atmosferische 2-liter die gekoppeld is aan een CVT-automaat. Een nieuwe XV zal ook wel komen, ook al kent die versie in onze contreien een bescheiden succes. Voor wanneer dat allemaal is, blijft nog even een open vraag.