Eerste foto nieuwe Subaru Impreza

Door: BV

De Subaru Impreza is stilaan weer aan een generatiewissel toe. Dat die eraan kwam wisten we al. Afgelopen jaar presenteerde het Japanse merk immers een showmodel op het Autosalon van Los Angeles.

Op het Autosalon van New York, dat van 22 april tot 1 mei plaatsvindt, zal de nieuwe editie z'n debuut beleven. De eerste foto (van een vierdeursversie, terwijl Subaru aankondigt de vijfdeurs op hetzelfde moment te zullen onthullen) is bij deze een feit. Die toont het model in profiel. Daaruit kunnen we alvast afleiden dat de stijlevolutie - zoals gebruikelijk - minder radicaal is dan bij de concept.

Subaru kondigt in de VS een verbruiksgemiddelde van 6,5l/100km aan, maar het is nog onduidelijk hoe dat zich vertaalt naar Europese cijfers. Details voor de Europese markt laten wellicht nog enige tijd op zich wachten.