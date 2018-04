Speciale editie: Jeep Wrangler Mojave

Door: BV

De Mojave-woestijn is meer dan 57.000km² groot, beslaat een groot deel van zuidelijk Californië en is nu ook de inspiratie voor een speciale editie van de Jeep Wrangler. Die is gebaseerd op de Sport-versie met een geheel in koetswerkkleur uitgevoerd koetswerk. Dat is gelakt in een specifieke zandtint die de kleur van de Mojave-ondergrond zo goed imiteert dat je best goed onthoud waar je je parkeert, mocht je er ooit komen, ook al heet de kleur nogal ongelukkig "Sahara Tan". Je kan er bijvoorbeeld 2.000 unieke dier- en plantensoorten bestuderen. Eén daarvan - een hagedis - siert de motorkap en C-stijl van deze editie en is aan de binnenzijde ook nog eens tegen het leder gekleefd.

Andere opsmuk omvat een voorbumper met mistlichten, bescherming voor de achterlichten, treeplanken en mineraalgrijze 17-duimsvelgen met specifiek rubber. Het interieur heeft behalve het zadelkleurige leder ook nog specifieke sierlijsten en een aangepaste tapijtenset. O ja, als je echt niet het risico wil lopen je Wrangler Mojave in de woestijn kwijt te raken, kan je hem ook nog in wit of zwart bestellen.