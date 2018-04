BMW Z4 28i doet het met 4 cilinders

Door: BV

En dat is niet zo'n verrassing. In de X1 moest de 30i al plaats ruimen voor een viercilinder TwinPower-benzinemotor en nu gebeurt hetzelfde bij de Z4. De centrale lost daar de 258pk sterke drieliter af. Niet dat de vierpitter krachtiger is, want hij blijft steken op 240pk, maar omdat hij ook minder weegt zullen de prestaties nagenoeg identiek zijn terwijl de nieuwe tweeliter een stuk zuiniger met brandstof omspringt.

Onder de 30i zit momenteel ook nog een 23i. Dat is een zescilinder met 2,5l slagvolume en 204pk. BMW zegt daar nog niets over, maar je mag ervan uitgaan dat ook die plaats ruimt voor een viercilinder turbomotor.