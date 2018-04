BMWs nieuwe viercilinder turbo debuteert op X1

Door: BV

BMW heeft de eerste informatie over z'n langverwachte nieuwe viercilinder turbomotor bekendgemaakt. De tweeliter debuteert in de X1 waar hij de zescilinder van de X1 xDrive28i aflost en komt later ook nog in de X3, Z4, 3-Reeks en 5-Reeks.

De nieuwe eenheid met codenaam N20 levert 245pk bij 5.000t/min en 350Nm vanaf 1.250t/min. Dat is minder vermogen maar meer trekkracht dan de eenheid die hij vervangt en de vierpitter zet ook nog eens minder gewicht op de weegschaal.

De X1 met N20 behoudt z'n xDrive28i monniker. De klant krijgt de keuze uit een handgeschakelde zesbak of een automaat met 8 verhoudingen. De nieuwe combinatie rept zich naar 100km/u in 6,1 tellen (6,5 met automaat). Dat is respectievelijk 7 en 3 tienden sneller dan de voorganger met drieliter zes-in-lijn. De topsnelheid bedraagt 240km/u. Tegelijk daalt het verbruiksgemiddelde met anderhalve liter tot 7,9l/100km. De CO2-uitstoot is met 38gr gedaald tot 183gr/km.

De nieuwe x1 xDrive28i debuteert in Genève en staat kort erna bij de dealer.