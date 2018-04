Audi creëert gemiddeld 1.000 jobs per jaar

Door: BV

Audi heeft een zeer ambitieus modelprogramma op stapel staan. In het beste geval, als de directie bij VW z'n zin krijgt, moet dat ervoor zorgen dat Audi het grootste premiummerk ter wereld wordt. De zopas voorgestelde Q3 is nog maar het begin.

Een groter productievolume betekent uiteraard ook dat er meer personeel nodig is om de auto's te bouwen. De eerder genoemde compacte SUV Q3 zal bij Seat in het Spaanse Martorell gebouwd worden, maar het gros van de nieuwe modellen rolt bij Audi zelf uit de fabriek. Audi-topman Rupert Stadler denkt tegen 2020 70.000 personeelsleden in dienst te hebben. Momenteel zijn dat er nog 58.000. Alleen al in 2011 wordt het personeelsbestand uitgebreid met 2.000 voltijdse arbeidsplaatsen.