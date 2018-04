700 Nieuwe arbeiders voor productie Audi Q3

Door: BV

In het Spaanse Martorell waar Seats productiefaciliteit gevestigd is, start de constructeur samen met de Catalaanse overheid een opleidingsprogramma waarin meer dan 1.200 werkzoekenden worden geschoold. Vanaf de lente worden daaruit in eerste instantie 700 werknemers aangenomen voor de Q3-productie die ook nog eens werk garandeert voor minstens even veel bestaande werknemers. Afhankelijk van het succes van het nieuwe model, kan de tewerkstelling nog oplopen.