Tweede Clean Week te Zolder

De Clean Week 2020 is dit jaar aan z'n tweede volledige editie toe. Het is een evenement op en rond het circuit van Zolder dat bedoeld is om constructeurs, leveranciers, media en het grote publiek samen te brengen rond ecologische spitstechnologie. Het gaat door van 5 tot 8 mei en is op zaterdag 7 en zondag 8 mei gratis toegankelijk voor het grote publiek.

Er staan dan meer dan 70 nieuwe elektrische en hybride voertuigen, maar ook andere ecowagens (als zuinige diesels) en tweewielers klaar om getest te worden. Speciaal voor de gelegenheid wordt het racecircuit omgetoverd tot een stadsparcours met rotondes, verkeerslichten en ... flitspalen. In het totaal zijn 16 merken aanwezig: Ford, Skoda, Peugeot, Volvo, Smart, Nissan, Mitsubishi, Citroën, Hyundai, Seat, Chevrolet, Opel, Toyota, VW, Renault en Lexus. Er zijn bovendien enkele primeurs voor ons land voorzien: zo zullen voor het eerst de Citroën Survolt, de Chevrolet Volt en Opel Ampera rondjes draaien op Belgische bodem.

Wie de weg liever op twee wielen verkent, kan plaatsnemen op een van de e-bikes of escooters en zelfs elektrische fietsen. Er staan ook een handvol e-quadricycles te wachten op gewillige bestuurders.

De Group Machiels Clean Week 2020 Tour die op zaterdag en zondag wordt georganiseerd, laat deelnemende groene wagens (alternatieve aandrijvingen of minder dan 115 gr CO2/km) meer dan 500 kilometer een ecorally door Limburg afleggen. En tussen 16.00 en 18.00 uur wordt de racebaan op zaterdag vrijgemaakt voor de eerste TESLA Battle of the Batteries: niet minder dan 30

eigenaars van een Tesla Roadster zullen zich met elkaar meten op het circuit. Tussendoor tonen ondermeer de solar teams van universiteiten en hogescholen hun zonnewagens, en haalt de organisatie de Citroën Survolt of de eWolf Apha Race uit de pitbox om de kracht van elektrische voertuigen te etaleren.