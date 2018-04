Amerikanen passen voor Autosalon Tokyo

Door: BV

Het is nog onduidelijk of de Japanse automerken op het Autosalon van Tokyo, dat begin december wordt gehouden, groots willen uitpakken of juist opteren voor een bescheiden editie. Het eerste zou een duidelijk signaal zijn aan de wereld dat de Japanse autosector zich herpakt na de aardbeving van 11 maart en de grondige verstoring van het productieritme van nagenoeg elke Japanse constructeur.

De Japanse merken tekenen in elk geval present. Net als Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Citroën, Peugeot, Jaguar en Land Rover. Maar de Amerikanen geven echte allemaal verstek. De voltallige Chrysler-groep past net als partner Fiat, General Motors stuurt z'n kat en ook Ford heeft zojuist bekend gemaakt verstek te laten gaan. De drie grote autobouwers uit Detroit waren evenmin aanwezig tijdens de laatste editie van het tweejaarlijkse automobielevenement, in 2009.