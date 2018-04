Corvette verfijnd voor 2012

Door: BV

Chevrolet heeft het Corvette-aanbod voor modeljaar 2012 verder verfijnd. De Z06 en ZR1 presteren beter op het circuit en tegelijk moet het comfort op de openbare weg toegenomen zijn.

Beter afgestemde banden zijn grotendeels verantwoordelijk voor het sneller zijn van de Corvette Z06 en de ZR1. De speciaal door Michelin ontwikkelde Pilot Sport Cup Zero Pressure banden zijn ontwikkeld om het maximale uit de vermogende Corvette's te halen en ontwikkeld door dezelfde ingenieurs die ook het schoeisel verzorgen voor Corvette Racing in de American Le Mans Series. Het snellere rubber behoort tot het optionele Z07 Performance Pack voor de Corvette Z06 en een nieuw PDE Performance Pack voor de ZR1 en worden gemonteerd op nieuwe, aluminium Cup-wielen in satijnzwart. Deze zijn bovendien 2,2 kg lichter en sterker dan het 20-spaaks wiel van het huidige modeljaar. Beide sportpakken omvatten ook nog een uitgesproken spoiler aan de voorzijde.

Tevens nieuw voor de Z06 is Performance Traction Management, een geavanceerd systeem dat de tractie optimaliseert voor nog betere prestaties op het circuit. En de Z06 beschikt vanaf modeljaar 2012 over de adaptieve wielophanging Magnetic Selective Ride Control. Carbon-keramische remmen van Brembo blijven onderdeel uitmaken van het Z07 chassis pakket, maar zijn al wel standaard op de ZR1.

Wat voor beide Corvette-modellen van modeljaar 2012 geldt is een nieuw stoelontwerp en een nieuw stuurwiel. De stoelen hebben dikkere vullingen in de rugleuning en in de zittingen gekregen voor een betere ondersteuning. Een met alcantara beklede middenconsole en armsteunen zijn nu standaard, maar als inlegstukken nog wel optioneel. Contrasterende stiksels, in rood, blauw en geel, zijn beschikbaar voor de lederen bekleding.

Een andere interessante optie is wellicht het nieuwe Technology Package. Daartoe behoren diverse infotainmentvoorzieningen als navigatie, het head-up display, Bose Premium-audiosysteem, Bluetooth-connectiviteit en een USB-aansluiting. Standaard beschikken de Corvette's al over een Bose-audiosysteem dat voortaan overigens negen in plaats van zeven speakers en twee nieuwe tweaters heeft.