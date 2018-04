Corvette Centennial Edition

Door: BV

Chevrolet is honderd jaar jong. Daar hoort natuurlijk een feestje bij. En ongetwijfeld ook enkele speciale reeksen. Deze Centennial Edition Corvette, die is opgevat als eerbetoon aan Louis Chevrolet, wordt één van de meest in het oog springende. Het eerste exemplaar dat is uitgerust met een zwart kleurenschema en unieke designelementen zal op 9 april tijdens een veilig in Palm Springs geveild worden voor het goede doel.

Tijdens de zomer worden alle Corvette-modellen (inclusief de Grand Sport, Z06 en ZR1) leverbaar met het pakket dat ook mat zwarte wijzerplaten, specifieke velgen en rode remklauwen omvat.