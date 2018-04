Porsche Panamera diesel verbruikt 6,3l/100km

Door: BV

De Porsche Panamera diesel, die is gezegend met een 250pk en 550Nm sterke drieliter zescilinder dieselmotor, is weer wat zuiniger. Met 80l in de tank raakt de net geen 5m lange berline nu in theorie liefst 1.200km ver.

In combinatie met de optioneel verkrijgbare banden met verlaagde rolweerstand verbruikt hij gemiddeld slechts 6,3l diesel per 100 kilometer, wat resulteert in een CO2-uitstoot van 167 g/km. Met de standaardbanden bedraagt het gemiddelde verbruik 6,5l/100 km (172g CO2/km).

De aandrijflijn omvat ook nog een achttrapsautomaat, een standaard start/stop-installatie en stuurt het vermogen exclusief naar de achterwielen gezien vierwielaandrijving op deze variant niet leverbaar is. Een sprint naar 100km/u duurt 6,8 tellen en de topsnelheid bedraagt 242km/u. De startprijs bedraagt € 82.764.