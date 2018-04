Eerste info, fotos Mercedes SLS AMG Roadster

Door: BV

Nog drie maanden en dan onthult Mercedes de SLS AMG Roadster op de IAA in Frankfurt. Maar de Duitsers warmen ons alvast wat op. Deze foto´s tonen een nagenoeg ongecamoufleerd prototype en in het bijgevoegde persbericht gunt Mercedes ons alvast enkele details. Niet dat dat zo uitzonderlijk is - het merk gunde ons eerder zelfs al een glimp van een exemplaar zonder camouflage tijdens een Amerikaanse reclamespot (bekijk de video hier).

In de afgelopen drie jaar heeft Mercedes-AMG aan een uniek project gewerkt: de SLS AMG. Zowel de Coupé als de Roadster werden zij-aan-zij ontwikkeld en vormen de eerste twee door AMG zelf ontwikkelde auto´s.

De ingenieurs laten weten dat de voornaamste uitdaging bij de Roadster zat in het feit om dezelfde stijfheid als de Coupé te kunnen krijgen. Daarvoor werden de dorpels verstevigd en ook het voorruitframe versterkt. Tussen de voorstoelen en achter het dashboard zijn om die reden eveneens extra verstevigende maatregelen getroffen. Het moet erin resulteren dat de Roadster dezelfde rij-eigenschappen zal hebben als de Coupé. Iets wat door fabrikanten van open sportwagens overigens altijd wordt beloofd, maar zelden wordt geleverd.

Het dak van de SLS AMG Roadster is een drielaags softtop waarvan de constructie is gemaakt van een combinatie van magnesium, staal en aluminium in een poging om zo weinig mogelijk gewicht op de weegschaal te leggen. Zelfs op topsnelheid (315 km/h) moest de kap zo stil mogelijk zijn. De productie van vervelende bijgeluiden moest dus vermeden worden. Om dit uitgebreid te testen heeft Mercedes intensieve programma´s op de hogesnelheidscircuits in Papenburg (Duitsland), Nardo (Italië) en Idiada (Spanje) afgewerkt. De dichtheid van de kap, maar ook van alle rubbers zijn getest in Laredo (Texas) waar het niet alleen bloedheet is, maar bovendien ook heel fijn stof opstuift. En om te kunnen garanderen dat de kap en de rest van de auto waterdicht is heeft Mercedes haar eigen regentestfaciliteit in Sindelfingen ingezet. Bang dat de kap niet meer functioneert hoef je overigens niet te zijn. De in 11 seconden te openen en sluiten elektrische softtop is tijdens zijn ontwikkeling maar liefst 20.000 keer open en dicht geweest tijdens stilstand en maar liefst 2.500 keer rijdend (tot 50 km/h).

Op dit moment worden bij Mercedes de allerlaatste testen aan de SLS AMG Roadster afgerond. In september zal de auto debuteren op de IAA in Frankfurt om vervolgens nog voor het einde van dit jaar aan de eerste klanten te worden afgeleverd.