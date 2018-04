Jaguars BMW 3-Reeks-killer duikt weer op

Door: BV

Momenteel moet Jaguar het stellen met drie modelreeksen. Dat is de XK (coupé of cabriolet), de XF (momenteel enkel als sedan, maar er wordt gewerkt aan extra modellen) en de XJ (alleen als sedan, maar wel keuze uit een normale of lange versie). Als Jaguar zichzelf goede overlevingskansen wil geven, dan heeft het meer producten nodig. Dat weet het bedrijf en het Indische moederhuis Tata ook. Er wordt al een tijd gespeculeerd over een kleine sportwagen die voorlopig "onofficieel" als F-Type door het leven gaat, Jaguar-liefhebbers hopen op een beperkte oplage van de c-X75 en nu is er weer sprake van een concurrent voor de BMW 3-Reeks.

Onder Ford-bewind probeerde Jaguar al eens een voet tussen de deur naar het segment te krijgen. De X-Type was echter gebaseerd op de Ford Mondeo en gehuld in een zeer klassiek gelijnde koets. De combinatie kon onvoldoende klanten overtuigen en de X-Type vond onvoldoende kopers om een opvolger te krijgen. Jaguar-baas Adrian Hallmark wil diezelfde fout niet meer maken. Hij wil de kleinere Jag een aparte positionering geven. Dat moet resulteren in een product dat niet noodzakelijk directe concurrentie ondervindt van lease-toppers die in grote volumes maar met lage winstmarges verzet worden. Hallmark zegt dat het nieuwe product er over ten vroegste vier jaar komt. Of het één model, dan wel een complete modellijn wordt en welke vorm die krijgt, moet de baas nu nog niet beslissen.