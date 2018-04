Porsche geeft ons nog een 911: Carrera 4 GTS

Door: BV

Je moet zo stilaan een rekenwonder zijn om alle verschillende edities van de Porsche 911 bij te kunnen houden en het wordt er niet eenvoudiger op. Vorige week werd de Carrera GT3 RS 4.0 geboren en deze week is het de beurt aan de 4 GTS. Die is gebaseerd op de GTS, maar heeft vierwielaandrijving.

Behalve aan de typeaanduiding op de portieren en de achterklep is de 911 Carrera 4 GTS ook te herkennen aan de reflector tussen de achterlichten. De carrosserie heeft dezelfde breedte - met de daarbij behorende grotere spoorbreedte van de achteras - als de tweewielaangedreven Carrera GTS. De 408pk sterke aandrijflijn van de GTS is evenmin gewijzigd.

Hoeveel extra gewicht dit systeem met zich meeneemt is onbekend. Deze variant is in elk geval 2 tienden langzamer dan de tweewielaangedreven versie. De combinatie met de zeventrapstransmissie met dubbele koppeling doet 4,4 tellen over de sprint naar 100km/u. Wie liever met de hand schakelt moet alles uit de kast halen om de klus in 4,6 tellen te klaren en wie voor een Cabrio opteert wordt nog eens met 2 tienden gestraft.