Citroën DS3 wordt cabrio

Door: BV

De Citroën DS3 gaat uit de kleren. Of beter gezegd - uit het dak. Ondanks het matige succes van de C3 Pluriël, hebben de Fransen enkele jaren geleden toch besloten actief te blijven in het segment van de compacte cabrio's. De populariteit van de DS3 heeft dan de doorslag gegeven. De cabrioversie, volgende maand te zien tijdens het salon van Parijs, zou anno 2013 in de catalogus moeten staan.

De DS3 cabrio, al wel Airflow genoemd, recycleert een deel van het recept van de Pluriel. Er zal net als bij die laatste gebruik gemaakt worden van een stoffen dakconstructie. Maar de dakbogen, met inbegrip van de B- en C-stijl blijven nu gewoon vast. Dat is een recept dat onder meer Fiat toepast op de 500 Cabrio. Citroën maakt daar geen probleem - de verwijderbare dakbogen bij de Pluriel werden immers door bijna niemand effectief gedemonteerd. Deze manier van werken heeft het voordeel dat de structurele stijfheid van de auto grotendeels intact blijft, dat de productiekost lager is en de ontwikkeling sneller verloopt.