Enig: Ferrari 45 Superamerica

Door: BV

Het uiterlijk heeft veel weg van de superexclusieve Ferrari 599 Aperta, maar waar die in een zeer gelimiteerde oplage het levenslicht zag, is dit een enig stuk. Dit model is gebouwd in opdracht van de New Yorker Peter Kalikow die een fortuin vergaarde, onder meer met vastgoed. Hij is 45 jaar klant van het merk met het Stijgerende Paard en viert dat met deze Superamerica 45 gedoopte creatie.

De 599 vormt de basis voor het model, die een dakconstructie kreeg die vergelijkbaar is met van de 575 Superamerica. Om dat mogelijk te maken moest ook de achterzijde herwerkt worden. Alle vernieuwde koetswerkpanelen zijn opgetrokken uit koolstofvezel. De blauwe koetswerkkleur is een verwijzing naar de Blu Antille koetswerkkleur waarin de klassieke 400 Superamerica Cabriolet uit 1961 verkrijgbaar was. Een exemplaar in die kleur staat al in Kalikow's garage.

Voor de sleutels overhandigd worden stelt Ferrari het model één maal tentoon. Dat gebeurt op het Concours d'Elegance in Villa d'Este aan de oevers van het Italiaanse Comomeer.