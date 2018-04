Mini Red Mudder voor Life Ball 2011

Door: BV

Mini doet steeds een duit in het zakje voor de bestrijding van AIDS en HIV. Het is al de elfde keer dat een speciaal aangekleed model van de constructeur geveild wordt ten gunste van Life Ball. Dit jaar is de auto onder handen genomen door de tweeling Dean en Dan Caten, beter bekend al DSQUARED2. Dat maakt deel uit van kledingmerk Diesel.

De ontwerpers voorzagen de Cooper S van een opvallend stoer uiterlijk, met behoorlijk wat zwart gelakte componenten, gaas voor het schuifdak, jerrycans aan de binnenzijde, rallylampen, getinte zijruiten en zelfs een reservewiel op de kofferklep. Het is weinig waarschijnlijk dat deze "Red Mudder" gedoopte creatie ook effectief het terrein op kan, al lijkt het profiel van de banden daar wel op berekend.