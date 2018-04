Mini krijgt facelift en nieuwe diesels

Door: BV

Mini heeft z'n auto's (van autootjes -verkleinwoord- is al lang geen sprake meer) nog eens opgefrist. De tweede generatie van de door BMW als mode-accessoire gereïncarneerde Mini, Clubman en Cabrio worden getrakteerd op nieuw smoelwerk. Op het eerste zich is er weinig aan de hand, maar de motorkap zit voor een verhoogde voetgangerveiligheid hoger dan voorheen. De voorbumper is herwerkt en herbergt nu nog wat meer blinkende kunststof. Achteraan zijn de lichtunits die voortaan uitgebreid gebruik maken van LED-technologie, het grootste nieuws. En uiteraard wordt er aan de trendy kleurtjes en personaliseringsmogelijkheden gewerkt. Je kan nieuwe kleuren voor de koets, het dak en het lichtmetaal kiezen. En om het je wat makkelijker te maken heeft Mini onder de noemers Classic, Rally en Scene nu drie vooraf bepaalde dak-koetswerk-velg-interieur-kleurencombinaties. De potigste versies van John Cooper Works, zijn nu ook verkrijgbaar met een rood dak. Mini voelde zich verplicht een stapje verder te gaan, nu onder meer de Citroën DS3 en Audi A1 in het segment ook uitpakken met uitgebreide pimpopties. Aan de binnenzijde zijn enkel een nieuwe bedieningsunit voor de audio-installatie (voortaan allemaal MP3-compatibel en met een externe ingang) en airco nieuwswaardig.

Onder de kap valt groter nieuws te rapen. De marketingafdeling van de Britse BMW-dochter heeft een trendy benaming bedacht om z'n eco-technologie te groeperen; "Minimalism". En dat is er nogal wat. Recuperatie van remenergie, een start/stop-systeem, schakelindicator, elektrische stuurbekrachtiging... Maar niet alles zit op elke versie. De hele mikmak wordt wel gecombineerd met een nieuwe dieselmotor. Die is 1.6l groot en wordt geleverd in twee vermogensversies. 90pk voor de One D en 112pk voor de Cooper D. Het blok stoot in de vierdeurs maar 99gr/CO2/km uit, dankzij z'n verbruiksgemiddelde van 3,8l (identiek voor beide vermogensvarianten). De diesel migreert ook naar het ganse gamma. Je kan hem dus aanstippen als Clubman, maar ook als Cabrio. Dat laatste is voor het eerst. Vanaf 18 september zijn de nieuwe Mini's er. Voor prijzen is het nog wat te vroeg.