Dacia Duster met 850pk voor Pikes Peak

Door: BV

Dacia gaat deelnemen aan de beroemdste ‘hill climb' ter wereld: Pikes Peak. Het wapen in de strijd is een Dacia Duster die liefst 850pk op de weg weet over te brengen.

De beroemde Pikes Peak International Hill Climb wordt dit jaar op 26 juni verreden. Het concept is eigenlijk vrij simpel: rij zo snel mogelijk de heuvel op. Het 20km lange traject heeft echter enkele grote uitdagingen: de start ligt al op 2.860 meter hoogte en de finish zelfs op 4.300 meter. Dat vergt niet alleen veel van de bestuurder, maar zeker ook van de auto. Op dit soort hoogtes is de zuurstof immers schaars. Bovendien is het kronkelige traject voorzien van verschillende types ondergrond. De helft is verhard, de andere helft onverhard. Met constant wijzigende grip.

Dacia is ambitieus. Het wil winnen in de "unlimited"-klasse. Dat is die waarin eigenlijk alles toegelaten is. Er worden geen eisen gesteld aan vermogen, bandenkeuze en gewicht. Dacia lepelde dan ook de 3.8l V6 uit de Nissan GT-R in deze Duster. Dat ontwikkeld in dit geval 850pk, zelfs in de ijle lucht. Samen met een sequentiële versnellingsbak en een vederlicht koetswerk moet een nieuw record tot de mogelijkheden behoren. Het stuurwiel wordt immers in handen genomen door Jean-Philippe Dayraut die al drie keer de Trophée Andros op zijn naam wist te schrijven.

Het huidige record staat op naam van de Japanner Tajima Nobuhiro die met zijn Suzuki in 2007 al na 10 minuten en 1,42 seconden wist te finishen.