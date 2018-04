Alfa Romeo heeft wat met rood

Door: BV

Neen, we hebben het niet over de cijfers op de resultatenrekening van het merk. Wel over de lakkleur. En in dit specifieke geval over de dieprode parelmoerlak waarin de Alfa Romeo 8C Competizione werd gepresenteerd. Met een oplage van slechts 500 coupé's en even veel cabriolets had niet iedereen de kans (of het budget) op zich zo'n rode bolide aan te schaffen. Maar voortaan is de kleur verkrijgbaar op de Alfa Romeo Giulietta en de 159.

Dat is duidelijk voldoende reden voor een feestje. In juni steekt Alfa z'n dealers in een rood kleedje en wordt er extra aandacht besteed aan rode accessoires. Rosso days heet dat.