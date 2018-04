25 keer Audi A1 BlackWhite

Door: BV

Audi gaat aan de speciale reeksen met de A1 en ditmaal is het geen aprilgrap. De A1 BlackWhite edition bijt de spits af. Het is een A1 in smoking.

Het model is steeds voorzien van een 90pk sterke 1.6 TDI-motor. Aan de buitenzijde is de tot 25 stuks beperkte genummerde oplage voorzien van een fantoomzwarte lak in combinatie met witte elementen (dak, dakspoiler, zijlijsten, zijdrempels, achterdiffuser, voorbumperschilden en deurgrepen. En hij rust op specifieke 18-duims lichtmetalen velgen.

Aan de binnenzijde bestaat de aankleding uit tweekleurig leder en mag je je onder meer verheugen op elektronische klimaatregeling en sportzetels.

De speciale A1 heeft een prijskaartje van € 28.999, maar dankzij de lage CO2-uitstoot enerzijds en de belastingbetaler anderzijds, kan je hem voor € 24.650 op je oprit parkeren. Hem op voorhand bekijken kan niet, maar dat is helemaal niet erg want je krijgt er ook nog een iPhone 4 bij, wat zo ongeveer garandeert dat het een hippe auto is, niet? Wie er één wil kan alleen terecht op www.audia1blackwhite.be, waar de orderboeken op 21 juni om 11u openen.